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Bilbao condena el asesinato machista de una mujer de 34 años
Euskaraz irakurri: Bilbok 34 urteko emakume baten hilketa matxista gaitzetsi du
Los grupos municipales se han concentrado en la escalinata del Ayuntamiento y han trasladado su apoyo a la familia y allegados de la víctima.
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