Condena unánime del crimen machista de Bilbao
El Ayuntamiento de Bilbao acordará una declaración institucional y una concentración para hoy a las 11:00 horas. El lehendakari y Emakunde, entre otros, han mostrado su repulsa ante el asesinato de una mujer de 34 años a manos de su expareja.
Instituciones y agentes sociales han expresado su condena unánime ante el asesinato de una mujer de 34 años este jueves en Bilbao a manos de su expareja.
A través de la red social X, el lehendakari Imanol Pradales ha condenado de forma rotunda el asesinato y ha enviado su "cariño y solidaridad con su familia y seres queridos". "No podemos resignarnos. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para erradicar la violencia machista. Todas las mujeres tienen derecho a vivir libres y sin miedo", ha asegurado.
El consejero vasco de Salud Alberto Martínez, en nombre del Gobierno Vasco, ha condenado el asesinato y ha llamado a "posicionarse públicamente contra la violencia machista".
Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que la Junta de Portavoces se realizará a las 09:45 horas, durante la cual se acordará una declaración institucional de condena. Posteriormente, a las 11:00 horas, el Pleno realizará una concentración de cinco minutos de silencio en las escalinatas del Ayuntamiento.
En sus redes sociales, el Instituto Vasco de la Mujer Emakunde ha expresado su "más firme condena". "Nuestro apoyo a la familia y entorno de la mujer asesinada. Como sociedad no podemos tolerar la violencia machista. ¡No a la violencia machista contra las mujeres! Todos tenemos que gritar alto", ha asegurado.
El nuevo crimen machista ocurrió este jueves por la tarde en un domicilio de Bilbao. La mujer, de 34 años, fue apuñalada presuntamente por su expareja con un arma blanca. La víctima fue trasladada al Hospital de Cruces, donde finalmente falleció. La Ertzaintza ha detenido a su expareja, un hombre de 47 años, acusado inicialmente de homicidio en grado de tentativa.