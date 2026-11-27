Por su parte, el Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que la Junta de Portavoces se realizará a las 09:45 horas, durante la cual se acordará una declaración institucional de condena. Posteriormente, a las 11:00 horas, el Pleno realizará una concentración de cinco minutos de silencio en las escalinatas del Ayuntamiento.

En sus redes sociales, el Instituto Vasco de la Mujer Emakunde ha expresado su "más firme condena". "Nuestro apoyo a la familia y entorno de la mujer asesinada. Como sociedad no podemos tolerar la violencia machista. ¡No a la violencia machista contra las mujeres! Todos tenemos que gritar alto", ha asegurado.

El nuevo crimen machista ocurrió este jueves por la tarde en un domicilio de Bilbao. La mujer, de 34 años, fue apuñalada presuntamente por su expareja con un arma blanca. La víctima fue trasladada al Hospital de Cruces, donde finalmente falleció. La Ertzaintza ha detenido a su expareja, un hombre de 47 años, acusado inicialmente de homicidio en grado de tentativa.