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Llega a Amorebieta-Etxano el Bosque Mágico de Olentzero
Euskaraz irakurri: Olentzeroren Baso Magikoa iritsi da Amorebieta-Etxanora
Ha sido inaugurado el Bosque Mágico de Olentzero en el parque Jauregibarria de Amorebieta-Etxano. La experiencia cuenta, entre otros elementos, con 20.000 guirnaldas luminosas, nieve artificial, humo y estatuas temáticas. Permanecerá abierto del 30 de noviembre al 6 de enero y la entrada costará 6 euros.
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