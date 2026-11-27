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Olentzeroren Baso Magikoa iritsi da Amorebieta-Etxanora
Olentzeroren Baso Magikoa ireki dute Amorebieta-Etxanoko Jauregibarria parkean. Esperientzia 20.000 girlanda argitsuk, elur artifizialak, keak eta estatua tematikoak osatzen dute, besteren artean. Azaroaren 30etik urtarrilaren 6ra arte egongo da zabalik, eta sarrera 6 eurokoa izango da.
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