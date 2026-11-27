Albiste izango dira: hilketa matxista Bilbon, hauteskunde-kanpainaren azken eguna eta Black Friday
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko azaroaren 27an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
-Krimen matxista Bilbon: 34 urteko emakume bat hil du ustez bikotekide ohiak arma zuriz Bilboko etxebizitza batean. Biktima Gurutzetako Ospitalera eraman dute, eta han hil da. Ertzaintzak 47 urteko gizon bat atxilotu du bikotekide ohia, hasiera batean hilketa saiakera egotzita.
-Hauteskunde-kanpainaren azken eguna: igande honetako hauteskunde orokorren kanpainaren itxiera egingo dute gaur: PSE Donostian eta Gasteizen izango da; EAJ Donostian eta Bilbon; EH Bildu Donostian eta Iruñean; eta PP Bilbon eta Donostian.
-Black Friday: Black Fridayk markatzen du, baita Euskadin eta Nafarroan ere, Gabonetako kanpainaren hasiera ofiziala. Egun hori AEBetatik inportatutako joera izatetik saltokien fakturazioaren zati handi bat biltzen duen ardatz izatera igaro da. Hala ere, kontsumitzaileen erakundeek erosketa konpultsiboen arriskuaz eta deskontu engainagarriez ohartarazi dute, eta saltoki txikietan erosketak lehenestearen alde egiten dute.