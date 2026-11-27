La mujer asesinada en Bilbao por parte de su expareja había sido calificada de "riesgo básico" por la Ertzaintza, según ha explicado la directora general de Emakunde Miren Elgarresta. "Solo tenemos esa información por el momento", ha precisado.

Elgarresta ha condenado este asesinato en una entrevista en Radio Euskadi, en la que además ha confirmado que el crimen se produjo en un domicilio en el que estaban los dos hijos "pequeños" de la mujer en el momento del apuñalamiento.

Tanto la mujer asesinada como su expareja contaban con antecedentes por violencia de género y violencia doméstica, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, y sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento.



La escala de calificación del riesgo de una víctima de violencia machista incluye cuatro niveles y el "básico" es el inicial e implica "baja probabilidad de que puedan darse nuevos incidentes violentos".



"No se puede negar la violencia machista. Es real en esta sociedad y se sustenta en relaciones de dominio y desigualdad y la expresión más cruel son los asesinatos. No existe una posición neutral", ha dejado claro.

Elgarresta ha condenado el asesinato y ha mostrado su cercanía al entorno de la víctima y ha animado a la ciudadanía a unirse a las concentraciones de repulsa como la que ha convocado este viernes a las 11:00 horas el Ayuntamiento de Bilbao.