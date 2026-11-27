Instituciones y partidos vascos condenan el crimen machista de Bilbao
El Ayuntamiento de Bilbao ha rechazado el asesinato de una mujer de 34 años a manos de su expareja con una declaración institucional y una concentración en las escalinatas del Ayuntamiento. El lehendakari, Emakunde, la Diputación Foral de Bizkaia, las Juntas Generales de Bizkaia, Eudel, PNV y EH Bildu, entre otros, han mostrado su repulsa ante el crimen.
Las instituciones y los partidos vascos han condenado este viernes el asesinato de una mujer de 34 años en Bilbao por parte de su expareja, al tiempo que han trasladado su repulsa ante cualquier tipo de violencia contra las mujeres, especialmente los crímenes machistas.
El nuevo crimen machista ocurrió este jueves por la tarde en un domicilio de Bilbao. La mujer, de 34 años, fue apuñalada presuntamente por su expareja con un arma blanca. La víctima fue trasladada al Hospital de Cruces, donde finalmente falleció. La Ertzaintza ha detenido a su expareja, un hombre de 47 años, acusado inicialmente de homicidio en grado de tentativa.
Declaración institucional del Ayuntamiento de Bilbao
Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Bilbao han suscrito este viernes una declaración institucional en la que expresan su más firme condena por el asesinato de una mujer de 34 años a manos de su expareja. En el texto, el Consistorio ha manifestado su profundo dolor e incomprensión ante este crimen y ha trasladado todo su apoyo, solidaridad y cercanía tanto a la familia de la víctima como a su entorno más próximo.
La corporación bilbaína ha querido subrayar que la violencia machista no es un fenómeno ajeno a la realidad cotidiana, y que existen "muchas actitudes y agresiones diarias contra las mujeres que resultan igualmente reprobables".
Asimismo, los grupos políticos han recalcado que este tipo de violencia constituye "un atentado directo contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres", lo que supone "una grave violación de los derechos humanos" que exige una denuncia activa y no permanecer en silencio.
Además, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas de Bilbao para que secunden las distintas movilizaciones de rechazo que se organicen durante los próximos días.
Posteriormente, los representantes de los grupos municipales han realizado una concentración de cinco minutos en las escalinatas del Ayuntamiento.
Condena rotunda del lehendakari
Por otro lado, a través de la red social X, el lehendakari Imanol Pradales ha condenado de forma rotunda el asesinato y ha enviado su "cariño y solidaridad con su familia y seres queridos". "No podemos resignarnos. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para erradicar la violencia machista. Todas las mujeres tienen derecho a vivir libres y sin miedo", ha asegurado.
El consejero vasco de Salud Alberto Martínez, en nombre del Gobierno Vasco, ha condenado el asesinato y ha llamado a "posicionarse públicamente contra la violencia machista".
Emakunde
Por su parte, el Instituto Vasco de la Mujer Emakunde ha expresado a través de sus redes sociales su "más firme condena". "Nuestro apoyo a la familia y entorno de la mujer asesinada. Como sociedad no podemos tolerar la violencia machista. ¡No a la violencia machista contra las mujeres! Todos tenemos que gritar alto", ha asegurado.
Otras instituciones y partidos vascos
La Diputación Foral de Bizkaia, por su parte, ha mostrado su "más absoluta repulsa y condena" por el asesinato machista y ha trasladado sus condolencias a familiares y personas allegadas a la mujer asesinada, poniendo a su disposición todos los servicios de atención a las víctimas.
La Juntas Generales de Bizkaia ha destacado que "la violencia machista no es un problema privado de las personas que la sufren, sino que afecta a toda la ciudadanía, al ser la manifestación más brutal de las desigualdades". En este sentido, la Junta de Portavoces ha aprobado una declaración de repulsa, en la que manifiestan su "rechazo total y condena a cualquier tipo de violencia, y en especial a la violencia machista".
La Asociación de Municipios Vascos, Eudel, también ha manifestado su "más enérgica repulsa y condena" ante el crimen machista.
Partidos políticos vascos también han difundido mensajes de condena ante el crimen machista.
Así, el PNV, cuyo líder, Aitor Esteban, y su presidente en Bizkaia, Iñigo Ansola, han participado en la concentración silenciosa convocada por el Ayuntamiento de Bilbao, ha considerado, en un mensaje en redes sociales, que la violencia machista "no tiene lugar en Euskadi. ¡Ni una más!".
Por su parte, EH Bildu ha lamentado que, dos días después del 25N, Euskadi "vuelve a conocer la cara más cruel de la violencia machista", la cual constituye "una cruda realidad". En señal de duelo, EH Bildu ha suspendido todos sus actos electorales, incluido el del cierre de campaña, previstos para este viernes.