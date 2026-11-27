Todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Bilbao han suscrito este viernes una declaración institucional en la que expresan su más firme condena por el asesinato de una mujer de 34 años a manos de su expareja. En el texto, el Consistorio ha manifestado su profundo dolor e incomprensión ante este crimen y ha trasladado todo su apoyo, solidaridad y cercanía tanto a la familia de la víctima como a su entorno más próximo.

La corporación bilbaína ha querido subrayar que la violencia machista no es un fenómeno ajeno a la realidad cotidiana, y que existen "muchas actitudes y agresiones diarias contra las mujeres que resultan igualmente reprobables".

Asimismo, los grupos políticos han recalcado que este tipo de violencia constituye "un atentado directo contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres", lo que supone "una grave violación de los derechos humanos" que exige una denuncia activa y no permanecer en silencio.

Además, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas de Bilbao para que secunden las distintas movilizaciones de rechazo que se organicen durante los próximos días.

Posteriormente, los representantes de los grupos municipales han realizado una concentración de cinco minutos en las escalinatas del Ayuntamiento.