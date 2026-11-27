El Gobierno autonómico balear (PP) se ha negado a que el ‘Med Emre’ pueda ser remolcado a las islas, cerrando la puerta al Gobierno estatal, que estudia cuál es el puerto “más adecuado”.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han pronunciado anunciando una pronta solución. Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, ha asegurado que “en las próximas horas y días” verán “cómo lo podemos llevar a un puerto seguro que nos permita resolver esta crisis”.

El buque se encuentra con la quilla al sol, y no se ha aclarado si va a ser remolcado en esas condiciones. El presidente ha asegurado que el procedimiento se guiará por “criterios técnicos” y que el buque se llevará a un “puerto seguro”. Pero Baleares no acepta que ese puerto pueda ser en su comunidad: “Que se exprese quien tenga que expresarse”, ha declarado el portavoz del Ejecutivo regional, Antoni Costa.

Costa ha exigido que el Gobierno estatal le informe de la estrategia de rescate del carguero y ha remarcado que esta información es fundamental para la tranquilidad “de la ciudadanía de Baleares y del conjunto de España”.

7.000 toneladas “sin riesgo de vertido”

Marlaska ha asegurado que “el casco está intacto” y que el remolcado del barco es “factible”, sin que exista “riesgo de ningún tipo”. La nave, que transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino, se hundió el jueves entre Valencia e Ibiza.

En cualquier caso, se activó el nivel 2 del Plan Marítimo Nacional y el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se desplazó ayer a la zona. La embarcación transportaba a 17 tripulantes, de los cuales uno falleció y otros seis resultaron heridos leves.