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"Este asesinato demuestra la dificultad de la sociedad y las instituciones para garantizar la vida de estas mujeres"
Sobre el asesinato de una mujer de 34 años a manos de su expareja en Bilbao, el consejero vasco de Seguridad Bingen Zupiria ha asegurado que "la Ertzaintza tenía un seguimiento continuo" de la víctima.
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