La circulación se está viendo afectada este viernes en las carreteras de Bizkaia debido a varios accidentes, especialmente en los accesos a Bilbao, según ha informado el Departamento de Tráfico.

La principal complicación se registra en la BI-637, a la altura del punto kilométrico 9, en Erandio, sentido Bilbao, donde una colisión múltiple ha obligado a cortar uno de los carriles y está generando alrededor de 3 kilómetros de retenciones.

A esta incidencia se suma el corte de la BI-636, en el punto kilométrico 7, en Alonsotegi, sentido Bilbao, debido a un accidente en el que se ha visto implicado un vehículo.

Además, una avería en la BI-30, a la altura de Barakaldo, sentido Cantabria, ha provocado retenciones que alcanzan la BI-637. También se han comunicado incidencias en el puente de Rontegi, el corredor del Cadagua, la N-1 a su paso por Andoain y la AP-8, a la altura de Malmasín.