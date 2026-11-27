Varios centros educativos gallegos han vuelto a recibir este viernes falsos avisos de bomba, en concreto, el IES Sanxillao y el IES Muralla Romana de Lugo, y el IES San Clemente de Santiago de Compostela, aunque ninguno ha tenido que ser desalojado.

Tras recibir correos electrónicos con avisos sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos en sus instalaciones, las direcciones de los centros han activado el protocolo de seguridad y han alertado al 112.

En este contexto, la Policía Nacional se ha desplazado hasta los centros para comprobar el contenido de los mensajes y revisar las instalaciones.

Los avisos han sido considerados de "escasa credibilidad" y, a diferencia de lo ocurrido en anteriores ocasiones, no ha sido necesario desalojar los edificios ni suspender las clases. La actividad lectiva pudo continuar con normalidad.

Cabe recordar que la jornada del miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil ya realizaron desalojos y revisiones tras recibir falsos avisos de bomba.

A raíz de estos incidentes, la Fiscalía Provincial de Lugo y la de A Coruña han abierto diligencias de investigación por estas amenazas. El objetivo es recopilar toda la información sobre los hechos y analizarla conjuntamente para esclarecer quién está detrás de los avisos.