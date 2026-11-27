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Baiona recibe la Navidad con el tradicional encendido de luces y la llegada de Santa Claus
Cientos de personas se han reunido en Baiona para inaugurar la temporada navideña. Una programación que se prolongará hasta enero e incluirá un mercado artesanal, desfiles, talleres infantiles y la esperada visita de Olentzero el próximo 19 de diciembre.
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