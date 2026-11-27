Los sindicatos de vivienda Azet y Batu han denunciado este viernes que una familia de Arrigorriaga (Bizkaia) con tres menores se ve obligada a vivir de alquiler en una vivienda declarada en estado "inhabitable" por el Ayuntamiento, después de que se viniera abajo parte de su techo, y que ni su propietario ni el Consistorio les han dado ninguna alternativa válida.

En la rueda de prensa ofrecida, los representantes de los sindicatos han afirmado que el techo y parte de la estructura de esta casa del barrio de Abusu-La Peña se vino abajo el pasado viernes. Tras este suceso, un perito del Ayuntamiento de Arrigorriaga se desplazó al lugar de los hechos para evaluar el estado de la vivienda y la declaró "inhabitable".

Los servicios sociales de Arrigorriaga les ofrecieron un alojamiento para el fin de semana y un hostal en Amorebieta para el lunes. Sin embargo, según han informado, la familia, que tiene tres menores de uno, tres y diez años, decidió no aceptar esa última oferta por considerar que estaba lejos del colegio de los menores. Al no disponer de ninguna otra alternativa habitacional, la familia se ha visto obligada a continuar residiendo en esta casa, sin que ni el Ayuntamiento, ni el propietario de la misma, les diera otra opción, según han denunciado los sindicatos.

Azet y Batu han denunciado "la actitud y falta de responsabilidad del Ayuntamiento de Arrigorriaga y sus servicios sociales, que mantienen a la familia en una casa con riesgo de desprendimientos; amparándose en falsos supuestos como que la familia reside en casa de unos primos". También ha censurado que el propietario de la casa, que posee también una residencia de personas mayores, varias viviendas y una administración de fincas, tampoco ayude a esta familia, alegando que "no es su responsabilidad".

La organización ha reivindicado una solución para esta familia, que ha recordado que está viviendo esta situación en medio de los "bonitos discursos de campaña" de "ciertos partidos" que apoyaron la última huelga general en favor de la vivienda.

