Arrigorriagako familia bat sabaia eroritako etxebizitza batean bizitzera behartuta dagoela salatu dute
Azet eta Batu sindikatuek salatu dutenez, alokairuan bertan jarraitzen du familia horrek ostiralean sabaiaren zati bat erori ondotik. Udalak eta etxejabeak ez dietela alternatiba egokirik eskaini azaldu dute.
Azet eta Batu etxebizitza-sindikatuek ostiral honetan salatu dutenez, hiru adingabe dituen Arrigorriagako (Bizkaia) familia bat alokairuan bizitzera behartuta dago Udalak "biziezintzat" jo duen etxebizitza batean, sabaiaren zati bat erori ostean. Sindikatuen arabera, ez etxebizitzaren jabeak ez Udalak ez diete alternatiba egokirik eskaini.
Prentsaurrekoan, sindikatuetako ordezkariek azaldu dutenez, joan den ostiralean erori zen Abusu auzoan dagoen etxebizitzaren sabaiaren zati bat. Gertakariaren ondoren, Arrigorriagako Udaleko peritu bat bertaratu zen etxebizitzaren egoera aztertzera, eta biziezintzat jo zuen.
Arrigorriagako gizarte-zerbitzuek astebururako ostatu bat eskaini zion familiari, eta astelehenerako, Amorebietako ostatu batean egonaldia. Hala ere, familiak azken eskaintza hori ez onartzea erabaki zuen, haurren ikastetxetik urrun zegoelako, sindikatuek jakinarazi dutenez. Bat, hiru eta 10 urteko haurrak dituen familiak beste bizitoki-alternatibarik ez duenez, etxe horretan bizitzen jarraitu behar izan du, sindikatuek salatu dutenez, ez Udalak ez jabeak ez baitiete beste aukerarik eman.
Azetek eta Batuk "Arrigorriagako Udalaren eta haren gizarte-zerbitzuen jarrera eta erantzukizun falta" salatu dituzte, familiak erortzeko arriskua duen etxebizitza batean jarraitzen baitu. Sindikatuen arabera, ustezko aitzakia faltsuak erabili dituzte, "lehengusu-lehengusinen etxean bizi direla" argudiatuta. Era berean, etxebizitzaren jabearen jarrera kritikatu dute. Adinekoen egoitza bat, hainbat etxebizitza eta higiezinen administrazio bat ere badituela, baina ez diola familiari laguntzarik eman salatu dute, "hori ez dela bere ardura" argudiatuta.
Sindikatuak familia horri irtenbide bat emateko eskatu du, eta gogorarazi du egoera hori bizi duela etxebizitzaren aldeko azken "greba orokorra babestu zuten alderdi batzuen kanpainako diskurtso polit ederren" erdian.