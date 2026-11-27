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"Beste kasu batzuetan bezala, erakundeetatik hartutako neurriak ez dira nahikoak izan emakumearen bizitza salbatzeko"
34 urteko emakumezko baten hilketa matxistaren harira Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, "emakume honek Ertzaintzaren babesa zuen".
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