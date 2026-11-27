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Bilbok 34 urteko emakume baten hilketa matxista gaitzetsi du
Udaleko talde politikoek elkarretaratzea egin dute udaletxeko eskaileretan, bikotekide ohiak egindako hilketa gaitzesteko eta biktimaren senideei elkartasuna adierazteko.
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