El cayuco rescatado en aguas de El Hierro ha dejado al menos ocho fallecidos por deshidratación, tras diez días en el mar, como prueban los cuadros clínicos que presentaban al llegar a tierra los supervivientes. En total, han sido rescatadas con vida 90 personas de Senegal, Gambia y Mali.

Seis de sus ocupantes, una mujer y cinco hombres, han sido evacuados en helicóptero hasta el aeropuerto de El Hierro, y desde ahí, trasladados en diferentes ambulancias al hospital insular. Dos de estas personas presentaban un cuadro de shock.

El resto de supervivientes, 84 personas, entre ellas tres mujeres y tres menores, han sido desembarcadas en el muelle de La Restinga. El estado de los supervivientes es delicado, hasta el punto de que al menos siete personas han tenido que ser desembarcadas en camillas y otros tantos en sillas de ruedas.

Ha sido sobre las 03:30 horas cuando el centro de Salvamento Marítimo de Tenerife ha recibido el aviso de un velero que había avistado a un cayuco a la deriva, a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga. A partir de ese momento se ha organizado un dispositivo de rescate.

Entre las asistencias sanitarias ha causado sorpresa el mal estado de salud que presentaban las personas rescatadas para haber estado, como manifiestan, diez días en el mar, ya que ese el tiempo que suelen tardar en alcanzar Canarias los cayucos que salen de Gambia.