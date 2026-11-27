Las autoridades sanitarias han alertado de la posible presencia de Salmonella enteritidis en varios lotes de huevos de las marcas Larrabe y Eroski distribuidos en Euskal Herria. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha informado de la ampliación de la retirada de varios lotes de huevos frescos anunciada el viernes pasado ante la posible presencia de salmonela.

La actualización de la alerta ha sido comunicada por las autoridades sanitarias vascas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

La nueva comunicación amplía los productos afectados a varios lotes de huevos frescos, tanto de gallinas sueltas como de gallinas criadas en jaula, de ambas marcas y extiende las fechas de consumo preferente de los huevos de gallinas sueltas de la marca Eroski.

Lotes afectados

Huevos de gallinas criadas en jaula: marcas Larrabe y Eroski, de tamaños M, L y XL, comercializados en formatos de una docena, docena y media o a granel. Corresponden al lote 0233F, con fechas de consumo preferente comprendidas entre el 22 de noviembre y el 14 de diciembre de 2026. El código impreso en la cáscara es 3ES4803810.

Huevos de gallinas sueltas en el gallinero: marcas Larrabe y Eroski, de tamaños M, L y XL, disponibles en envases de media docena, una docena, docena y media o a granel. Se identifican con el lote 0222F y fechas de consumo preferente entre el 22 de noviembre y el 14 de diciembre de 2026. En el caso de la marca Eroski, la fecha límite indicada es el 13 de diciembre. El código impreso en la cáscara es 2ES4803810.

Recomendaciones para los consumidores

Las autoridades sanitarias recomiendan a los consumidores que comprueben los códigos y las fechas de los huevos que tengan en casa. Si disponen de alguna unidad incluida en la alerta, no deben consumirla y deben seguir las indicaciones de retirada y devolución del establecimiento donde la adquirieron.

La compañía informa de que todos los huevos afectados ya han sido retirados del mercado y recomienda a los consumidores que comprueben la numeración impresa en el envase o directamente en la cáscara. En caso de disponer de alguna unidad afectada, se aconseja no consumirla y devolverla a cualquier establecimiento Eroski, donde se reembolsará su importe.

Los huevos que no coincidan con los lotes y fechas señalados pueden consumirse con normalidad. La ampliación de esta alerta se suma a la información comunicada el pasado 20 de noviembre y tiene como objetivo evitar posibles riesgos para la salud derivados del consumo de productos contaminados por salmonela.