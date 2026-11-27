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La Ertzaintza habló con la víctima del crimen machista de Bilbao seis días antes del asesinato
Kike Sánchez, jefe de la Ertzaintza en Bilbao, explica que la mujer estaba bajo seguimiento policial, tenía un expediente de riesgo básico y su agresor una orden de alejamiento de 300 metros que incumplía.
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