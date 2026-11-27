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Bilboko hilketa matxistaren biktimarekin hitz egin zuen Ertzaintzak hilketa gertatu baino sei egun lehenago
Kike Sanchez Bilboko Ertzain-etxeko buruak azaldu du emakumearen egoeraren jarraipena egiten ari zirela eta oinarrizko arrisku-espedientea zuela. Erasotzaileak, berriz, 300 metroko urruntze-agindua zuen, baina ez zuen bete.
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