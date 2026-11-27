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Baionak ongietorria eman die Gabonei, argiak piztuta eta Santa Claus iritsita
Ehunka lagun bildu dira Baionan, Gabonetako argien piztea ospatzeko. Santa Claus ere itsasontziz iritsi da udaletxera, eta horrela abiatu da urtarrilera arte luzatuko den Gabonetako egitaraua. Artisau-azoka, desfileak eta haurrentzako tailerrak izango dira, baita Olentzeroren bisita ere, abenduaren 19an.
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