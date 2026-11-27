Frankismoaren errepresioaren 17 biktimaren gorpuzkiak aurkitu dituzte Zambranako hobi komun batean
Frankismoaren errepresioaren gutxienez 17 biktimaren gorpuzkiak hormigoizko geruza baten azpian daude Zambranako (Araba) hilerriko hobi komun batean, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Gogora Institutuak agindutako ikerketa batek jakitera eman duenez. Javier Gomez Calvo historialariak egin du ikerketa; Valladolideko Unibertsitateko irakaslea da, eta indarkeria politikoan aditua. Historialariak ikerketaren ondorio nagusiak aurkeztu ditu ostiral honetan, Zambranako Udalak, Gogorak eta La Pilastra memoria eta kultura demokratikoaren aldeko elkarteak antolatutako hitzaldi batean.
Ikerketari esker, lehen aldiz argitu eta osorik zehaztu ahal izan dira 1936 eta 1937 artean Zambranako udalerrian eraildako 31 pertsonen izenak, baita haien jatorria, bizi-ibilbideak eta heriotzaren inguruabarrak ere, La Pilastrak ohar batean jakinarazi duenez. Biktimak Arabako, Errioxako eta Burgosko herrietakoak ziren. Ikerketak hamarkadetan osatu gabe edo ahaztuta egon diren izenak eta istorio pertsonalak berreskuratzea ahalbidetu du.
Lanaren alderdi esanguratsuenetako bat pertsona horietako askoren ehorzketari buruzko dokumentazioa izan da. Azterlanak dokumentu bidezko ziurtasunez ezarri du 17 biktima Zambranako hilerrian lurperatu zituztela eta ez dituztela inoiz hobitik atera. 1997an egindako berrikuntzek, hilerriaren azalera handi baten hormigoitzea eta hilobi-hobiak eraikitzea barne, pertsona horiek lurperatu zituzten eremua estali zuten.
Aitzitik, txostenak dio ez dagoela nahikoa froga dokumentalik Zambranan egon ziren beste zazpi biktimaren azken kokalekua zehazteko; haien presentziaren berri, batez ere, ahozko lekukotzetatik dator. Ez dakite, halaber, udalerrian atxilotu eta gero beste leku batzuetan erail zituzten pertsona batzuen gorpuzkien azken kokalekua.
Badakite, ordea, Zambranan 1936ko urriaren 16an eraildako Eltziegoko sei bizilagunen senideek 1979ko martxoan hobitik atera zituztela haien gorpuzkiak, hilobiratze duina emateko.
Biktima horiei guztiei eta beste udalerri batzuetan eraildako herriko beste hiru bizilaguni omenaldia egingo diete datorren abenduaren 12an Arabako herrian bertan. Ekitaldian, haiek gogoratzeko eta omentzeko gune bat inauguratuko dute.