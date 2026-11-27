Los restos de al menos 17 víctimas de la represión franquista permanecen bajo una capa de hormigón en una fosa común del cementerio de Zambrana (Álava), según ha revelado una investigación encargada por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora al historiador Javier Gómez Calvo, profesor de la Universidad de Valladolid y especialista en violencia política. El historiador ha presentado este viernes las principales conclusiones del estudio en una charla organizada por el Ayuntamiento de Zambrana, Gogora y La Pilastra, asociación para la memoria y la cultura democrática.

Esta investigación ha permitido, por primera vez, esclarecer y determinar en su totalidad los nombres de las 31 personas asesinadas en el término municipal de Zambrana entre 1936 y 1937, reconstruyendo su procedencia, sus trayectorias vitales y las circunstancias de su muerte, según ha informado La Pilastra en un comunicado. Las víctimas procedían de localidades alavesas, riojanas y burgalesas. La investigación ha permitido recuperar nombres e historias personales que durante décadas permanecieron incompletas o habían caído en el olvido.

Uno de los aspectos más relevantes del trabajo ha sido la documentación sobre el lugar de enterramiento de muchas de estas personas: el estudio establece con certeza documental que 17 víctimas fueron enterradas en el cementerio de Zambrana y nunca fueron exhumadas, según las evidencias. Las reformas realizadas en 1997, que incluyeron el hormigonado de gran parte de la superficie del camposanto y la construcción de nichos, habrían cubierto el terreno en el que fueron inhumadas estas personas.

Por el contrario, el informe señala que no existe evidencia documental suficiente para determinar el paradero de otras siete víctimas cuya presencia en Zambrana procede principalmente de testimonios orales. Tampoco se conoce el destino final de algunos de los restos de personas detenidas en el municipio y asesinadas posteriormente en otros lugares.

También se sabe que otros seis vecinos de Elciego asesinados en Zambrana el 16 de octubre de 1936 fueron exhumados por sus familiares en marzo de 1979 para darles una sepultura digna.

Todas estas víctimas, además de otros tres vecinos de la localidad asesinados en otros municipios, serán homenajeadas en un acto que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en la propia localidad alavesa, y en el que se inaugurará un espacio para su recuerdo y homenaje.