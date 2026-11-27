El buque volcado cerca de Ibiza se remolcará hasta Cartagena con la oposición de Murcia
La decisión de la Dirección General de la Marina Mercante cuenta con el rechazo del Gobierno de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena, pero el Ministerio de Transportes afirma que es el único puerto que reúne las condiciones de profundidad, espacio, resistencia y seguridad para acoger el buque.
El buque 'Med Emre', propiedad de la naviera turca YMN, que volcó en la noche del miércoles cerca de Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo a bordo, será remolcado hasta el puerto de Cartagena (Murcia), el único que, según el Ministerio de Transportes, reúne los requisitos técnicos para acogerlo y extraer su carga.
La decisión de la Dirección General de la Marina Mercante cuenta con el rechazo del Gobierno de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena.
La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, ha avanzado este viernes que el barco podría llegar a su destino el próximo lunes.
El traslado al puerto de Cartagena, en concreto a la dársena de Escombreras, se ha decidido tras comprobarse la integridad y flotabilidad del buque y constatarse que los trabajos necesarios no se pueden abordar en alta mar. Un equipo de buzos se había desplazado este viernes hasta el barco para evaluar su estado y analizar las opciones de rescate.
Rechazo total de Murcia y Cartagena
El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han expresado su rechazo a que el buque sea remolcado al puerto de Cartagena y han exigido al Ejecutivo central que busque otra alternativa. "Exigimos al Gobierno de España que busque una alternativa que no sea al puerto de Cartagena", han dicho.
López Miras ha declarado que el gasóleo que transporta el buque "representa un riesgo potencial para nuestro litoral y nuestros ecosistemas marinos". Ha subrayado que el de Cartagena "es el único puerto del Mediterráneo que cuenta con 10 espacios protegidos" que podrían resultar afectados, por lo que se produciría un riesgo medioambiental.
Asimismo, afirma que "con esta decisión del Gobierno de España pone en riesgo la actividad del Valle de Escombreras", desde donde "sale aproximadamente el 40 % del suministro de combustible de nuestro país", en caso de "un eventual incidente".
El buque se encuentra con la quilla al sol, y no se ha aclarado si va a ser remolcado en esas condiciones. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez ha asegurado que el procedimiento se guiará por “criterios técnicos”.
Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha informado que “el casco está intacto” y que el remolcado del barco es “factible”, sin que exista “riesgo de ningún tipo”. La nave, que transportaba 7.000 toneladas métricas de gasóleo marino, se hundió el jueves entre Valencia e Ibiza. La embarcación transportaba a 17 tripulantes, de los cuales uno falleció y otros seis resultaron heridos leves.
Destino, la dársena de Escombreras
El Ministerio de Transportes afirma que los análisis técnicos muestran que el puerto de Cartagena es el único que reúne las condiciones de profundidad, espacio, resistencia y seguridad para acoger el buque. El dique suroeste tiene 35 metros de profundidad a solo 7 metros del borde superior del muelle, proporciona un abrigo en calma y permite extraer la carga en un entorno controlado.
Además, Cartagena dispone de una base de Salvamento Marítimo especializada en la lucha contra la contaminación y las empresas petroquímicas de la zona pueden tratar el combustible que se extraiga.