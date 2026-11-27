El buque 'Med Emre', propiedad de la naviera turca YMN, que volcó en la noche del miércoles cerca de Ibiza con 7.000 toneladas de gasóleo a bordo, será remolcado hasta el puerto de Cartagena (Murcia), el único que, según el Ministerio de Transportes, reúne los requisitos técnicos para acogerlo y extraer su carga.

La decisión de la Dirección General de la Marina Mercante cuenta con el rechazo del Gobierno de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena.

La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, ha avanzado este viernes que el barco podría llegar a su destino el próximo lunes.

El traslado al puerto de Cartagena, en concreto a la dársena de Escombreras, se ha decidido tras comprobarse la integridad y flotabilidad del buque y constatarse que los trabajos necesarios no se pueden abordar en alta mar. Un equipo de buzos se había desplazado este viernes hasta el barco para evaluar su estado y analizar las opciones de rescate.