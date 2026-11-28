Pertsona bat atxilotu dute eta hamarnaka identifikatu dituzte Biarritzen, Le Canon Français enpresak antolatutako otordu "faxista" eragozteko protestetan
Istiluak sortu dira gaur goizean Biarritzen (Lapurdi) Le Canon Français enpresak antolatutako bazkari "faxista" eragozteko asmoz bertaratu diren ehunka herritarren protestetan. Jendarmeek pertsona bat atxilotu dute identifikatzeari uko egin diolako, eta beste hainbat identifikatu ditu. Manifestariek "herri harresia" osatu dute otorduko parte hartzaileek Iraty aretora sar ez zitezen, eta Angelu eta Biarritz arteko sarbideak itxi dituzte.
Jendarmeak oldartu egin zaizkie, eta negarra eragiteko gasa bota diete manifestariei.
Azken orduko albisteen arabera, pertsona bat larri zauritu da.
Bazkariak, hitzaldiak eta musika ikuskizunak antolatzen ditu Le Canon Français (Kanon Frantsesa) enpresak. Manifestarien arabera, ordea, jai kutsuko ekitaldiotan ideia faxistak zabaltzen dituzte antolatzaileek. Antza, salatu dutenez, eskuin muturreko talde batek ordaindu du gaurko ekitaldia.