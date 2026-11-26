Auzitegi Nazionalak berretsi egin du Marisol Iparragirre ETAko kide ohiari erregimen irekia ukatzeko erabakia
Horrela, ezetsi egin du Iparragirrek ebazpen horren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa, Gipuzkoako Espetxeko Tratamendu Batzordeak emandako erregimen irekiari eustea eskatzen baitzuen.
Auzitegi Nazionalak babestu egin du Marisol Iparragirre ETAren buruzagi ohiari erregimen irekia ezartzea ukatu zuen Espetxe Zaintzako Epaitegiaren ebazpena.
Horrela, ezetsi egin du Iparragirrek ebazpen horren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa, Gipuzkoako Espetxeko Tratamendu Batzordeak emandako erregimen irekiari eustea eskatzen baitzuen. Magistratuek adierazi dute ez dela bidezkoa irizpen judizialaren pean jarritako betearazpen eredu zehatza onartzea, haren aplikazioa oinarritu zuten elementuetako bat "nabarmen aldatu" delako.
Era berean, epaimahaiak azaldu du Iparragirrek berak aitortu duela hasiera batean aurreikusitako unibertsitate ikasketak amaitu egin dituela. Horregatik, ikasketak boluntariotza jarduerekin ordezkatzea proposatu du.
Magistratuen ustez, boluntario jarduerak gizarteratzeko tresna egokiak izan daitezke eta erregimen irekiarekin guztiz bateragarriak, gainera, baina jarduera horiek egiteko beharrezkoa da horien edukia, helburua, iraupena, ordutegiak, ikuskapen baldintzak eta ebaluazio mekanismo malgua zehaztea.
"Beraz, programa zehatz hori ez denez nahikoa gaur egun, eta Iparragirreren espetxealdiaren bilakaera negatiboa denez, ez litzateke bidezkoa izango erregimen irekia ematea", adierazi dute.