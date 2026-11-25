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Zalantzatien erabakiaren zain
Hego euskal herritarren % 25ak oraindik ez du erabaki zer alderdi bozkatuko duen azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan. Alderdien arteko distantzia laburra dela kontuan izanda, zalantzatien aukeraketa erabakigarria izan daiteke irabazlea zehazteko.
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