Patxi Lopez, Rafaela Romero eta Javier Hurtado izango dira PSE-EEren zerrendaburuak Kongresurako
Senaturako zerrenden lehen postuetan Daniel Senderos, Alberto Albistegui eta Txema Oleaga egongo dira. PSE-EEk "pisu politiko nabarmena" duten profilen alde egindako apustua azpimarratu du.
Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira, PSE-EE hautagaitzak ixten ari da. Asteazken arratsaldean bilduko dira lurralde bakoitzeko batzordeak eta zuzendaritzek Kongresurako zein Senaturako zerrendaburuak aurkeztuko dituzte horietan. Diputatuen Kongresurako Patxi Lopez, Rafaela Romero eta Javier Hurtado proposatuko dituzte, hurrenez hurren, Bizkaiatik, Gipuzkoatik eta Arabatik. Senatuko zerrendetan, berriz, Daniel Senderos (Araba), Alberto Albistegui (Gipuzkoa) eta Txema Oleaga (Bizkaia) egongo dira hautagaitzetako lehen postuan.
Lurralde-organoetan onartu ondoren, zerrendak urriaren 17an jasoko dute behin betiko onespena, PSOEk Fuenlabradan (Madril) egingo duen Batzorde Federalean.
Argitaratutako oharrean, PSE-EEk nabarmendu du "pisu politiko nabarmena" duten eta "hiru lurraldeen errealitatea ondo ezagutzen" duten profilen alde egin duela.
Bizkaian, Diputatuen Kongresuko egungo bozeramaile eta lehendakariak, Patxi Lopezek, zerrendaburu gisa errepikatuko du. Berarekin batera zerrendan egongo dira Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko egungo Estatu idazkari Maria Guijarro eta Euskadiko Gazte Sozialisten idazkari nagusi (JSE-Egaz) eta diputatu den Gabriel Arrue ere.
Gipuzkoako hautagaitzan, Rafaela Romero izango da berriro zerrendaburua, azken legegintzaldian diputatu izan eta gero. Denbora horretan "etxebizitza, garraio edo berdintasun arloetan ezagutza zabala eskuratu" duela azpimarratu dute. Hala ere, berritasunik nabarmenena da Gipuzkoako PSE-EEko idazkari nagusia, Jose Ignacio Asensio, zerrendako bigarrena izango dela.
Araban, Javier Hurtado lurraldeko idazkari nagusia izango da zerrendako buru, sei urtez Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburu izan ondoren. Bere "profil politiko sendoa" eta "kudeaketa esperientzia zabala" azpimarratu du alderdiak. Bigarren eta hirugarren postuetan Ana Lopez de Uralde Gasteizko Udaleko zinegotzia eta Igor Salazar Arabat sozietate publikoko zuzendari gerentea egongo dira.
Senaturako zerrendaburuen artean, Txema Oleaga Goi Ganberako kidea izan da legegintzaldi honetan, eta Daniel Senderos diputatua izan da Kongresuan. Bestalde, Alberto Albistegui PSE-EEren bozeramailea da Gipuzkoako Batzar Nagusietan 2024tik.