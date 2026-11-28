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Mikel Zabalzari omenaldia egin diote Donostiako Altza auzoan, bere heriotzaren 41. urteurrenean
Dozenaka lagun eta senide bildu dira ekitaldia Zabalzaren horma irudiaren aurrean. Torturaren gainean dagoen inpunitateak bere horretan irauten duela eta sekretu ofizialen legea indarrean jarraitzen duela salatu dute.
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