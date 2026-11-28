Decenas de amigos y familiares se han reunido frente al grafiti en honor a Mikel Zabalza para para realizar una ofrenda floral. Allí han denunciado la impunidad sobre la tortura persiste y que la ley de secretos oficiales sigue vigente. Mikel Zabalza Gogoan insiste en la necesidad de seguir abordando los caminos de la memoria y la justicia.