Hurtadok Eusko Jaurlaritza utziko du Kongresurako PSEren Arabako zerrendaburua izateko
Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburuak kargua utzi beharko du hauteskunde orokorretan diputatu hautatzen badute, bi karguak bateraezinak baitira.
Javier Hurtado izango da Diputatuen Kongresurako PSE-EEren Arabako hautagaia, EITB baieztatu duenez. Gaur egun, Arabako sozialisten idazkari nagusia eta Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburua da.
Hurtado Zuzenbidean eta Politika eta Administrazio Zientzietan lizentziaduna da Madrilgo Unibertsitate Autonomoan. Gainera, Sciences Po Nazioarteko Programa egin du Parisko Ikasketa Politikoen Institutuan eta Arabako Abokatuen Elkargoko Praxedes Ochoa Praktika Juridikoko Eskolan.
Eusko Jaurlaritzan sartu aurretik, Arabako Bide Azpiegituretako eta Mugikortasuneko foru diputatua izan zen 2019 eta 2020 artean. Aurretik, abokatu gisa jardun zuen 2013 eta 2019 artean.
2009 eta 2011 artean, Sustapen Ministerioko Kabineteko zuzendari nagusi izan zen, eta, aldi horretan, Estatuko Portuen Kontseilu Errektoreko eta ADIFeko Administrazio Kontseiluko kide ere izan zen.
Sailburu izateari utzi beharko diu hautatua izanez gero
Kongresuko diputatu gisa hautatzen badute, Javier Hurtadok Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburu kargua utzi beharko du, bi postuak bateraezinak baitira. Aukeratzen badute, Imanol Pradales lehendakariak beste sailburu bat bilatu beharko luke.