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Candidaturas de Nafarroa al Congreso y Senado

Listas completas para las Elecciones Generales del 29 de noviembre en Navarra: EH Bildu, Frente Obrero, PSN-PSOE, Eguzkilore, Geroa Bai, Mundo+Justo, UPN-PP, Se Acabó la Fiesta, Vox, Podemos, Frente Amplio, PACMA y PCTE.