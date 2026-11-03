Candidaturas de Araba al Congreso y Senado
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) PSE-EE (PSOE)
1. Javier Hurtado Domínguez.
2. Ana López de Uralde Gómez.
3. Igor Salazar Ochoa.
4. Laura Fernández Fernández.
Suplentes:
1. Darío Ocio Martínez de Marigorta.
2. Raquel Zabala Compañón.
2. EUSKAL HERRIA BILDU (EH BILDU)
1. Mikel Otero Gabirondo.
2. Eba Blanco De Angulo.
3. Jon Ruiz de Pinedo Lekuona.
4. Aitziber Salazar Arresti.
Suplentes:
1. José Manuel Villanueva Gutiérrez.
2. Ainize Gastaka Martínez.
3. Agustín Otsoa Eribeko Landa.
3. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Gorka Urtaran Agirre.
2. Ibone Santos Ellakuria.
3. Txerra Molinuevo Laña.
4. Nagore Trepiana Mateos.
Suplentes:
1. Julen Martínez Arbulu.
2. Nagore Ortiz Vitoriano.
3. Joseba Barturen Gamboa.
4. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
1. Raúl Aperribay Ganzábal (Independiente).
2. Elvira Candelaria García Vidales (Independiente).
3. Aitor Picabea Lamuedra (Independiente).
4. Eva María Vicho López (Independiente).
Suplentes:
1. Erikar Urra González (Independiente).
2. Leire Pérez Ochoa (Independiente).
5. VOX (VOX)
1. Jonathan Romero Gámiz.
2. Giuliana Souza Da Silva.
3. Manuel García González.
4. Tania Cabello Muñoz.
Suplentes:
1. Asier Sáez de Buruaga Imaz.
2. María Jesús Guijarro Díaz.
6. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
1. Saioa Martín Donoso.
2. José Fernando Sánchez Herrero.
3. Vanessa Olmo Cazorla.
4. Jorge Sancho Cebollero.
Suplentes:
1. María Ángeles Barrios Rabazas.
2. José María Fábrega Golpe.
3. María Elena Machí Rojo.
7. PODEMOS (PODEMOS)
1. Garbiñe Ruiz Noriega.
2. Rubén Rico Gutiérrez.
3. María Lourdes García de Garayo González de Aspuru.
4. José Manuel San Juan Martín.
Suplentes:
1. Socorro Rincón Chinchilla.
2. Gustavo Angulo García.
8. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI/EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA (PCTE/ELAK)
1. Liher Calleja Montero.
2. Paula Alvarez Villaverde.
3. Jorge Frontaura García.
4. María del Amparo Molinero Triviño.
Suplentes:
1. Matteo Fernández Iñigo.
9. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
1. Leire Bengoa Chávarri.
2. Jon Ramos García.
3. Verónica Rodríguez Tejada.
4. Eduardo Ballesteros García.
Suplentes:
1. María Isabel Agüero Díaz.
2. David Garay López.
10. FRENTE OBRERO (FO)
1. Laura Barrenengoa Clemente.
2. Nolan García Catalán.
3. Elianne Martínez Rodríguez.
4. Miguel Angel Ramírez Flores.
11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Iñaki Oyarzábal De Miguel.
2. Eva Iglesias Llaneza.
3. Guillermo Sáez Viana.
4. Alba González de Langarica García.
Suplentes:
1. Jaime Velasco Sánchez.
2. Ana Salazar Aguayo.
3. Aitor González González (Txapata).
4. Laura Garrido Knörr.
12. FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA (FRENTE AMPLIO-FRONTE ZABALA)
1. José Damián García-Moreno López.
2. Edurne García Larrimbe.
3. Miguel María Rodríguez Barbero.
4. Antonia Galiot Chups.
Suplentes:
1. Imanol Martín Prieto.
2. María Gema Zubiaurre Urquiri.
13. FEMINISTAS AL CONGRESO (PFAC)
1. Zuriñe Ojeda Santiago.
2. Aleksei Lacalle Díaz (Independiente).
3. Lorena Fernández de Valderrama Larrinaga.
4. Javier Fernández Méndez (Independiente).
14. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
1. Cristina Elcuaz Arana.
2. Iñaki Elejalde Guerra.
3. Rosa María Gómez Saldaña.
4. Ander Lijó Alaña.
15. JUSTICIA Y LEY (JL)
No proclamada.
SENADO
1. SENADO DE PROGRESO / AURRERA DOAN SENATUA SDP (PSOE-EZAN IU-MS)
1. Daniel Senderos Oraá.
Suplente 1: María Isabel Martín Hidalgo.
Suplente 2: Joaquín Esteban Sánchez.
2. Paula Somalo García.
Suplente 1: Jorge Juez Ortiz.
Suplente 2: Irantzu Mateos López de Arechaga.
3. Adolfo Lander Vera.
Suplente 1: Arantza Ruiz Huidobro.
Suplente 2: Esteban Martiarena Vadillo.
2. EUSKAL HERRIA BILDU-ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (EH BILDU-ERC)
1. Josu Estarrona Elizondo.
Suplente 1: Nayat Aduh Jatri.
Suplente 2: Unai Ruiz de Viñaspre Bezares.
2. Ainhize Solaun Mendiguren.
Suplente 1: Iñaki Xabier Ullibarri Urraka.
Suplente 2: Claudia Venceslao Pueyo.
3. Manu Martínez Aguirre.
Suplente 1: Consuelo Auzmendi Jiménez.
Suplente 2: Mikel Díaz de Alda Gómez de Segura.
3. EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO (EAJ-PNV)
1. Saray Zárate Fernández de Landa.
Suplente 1: Iñaki Arrieta Pérez.
Suplente 2: Nerea Bengoa García de Cortázar.
2. Angel Marcos Pérez de Arrilucea Pérez de Leceta.
Suplente 1: Eneritz Alonso Montaño.
Suplente 2: Rubén Ruiz de Eguino López de Guereñu.
3. Arantza Yarza Valle.
Suplente 1: Jon Pérez García.
Suplente 2: Ainhoa Izaskun Uriarte Unzalu.
4. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
1. Luis María Ormaetxea Santsiñena (Independiente).
Suplente 1: Verónica Alvarez Muñoz (Independiente).
Suplente 2: Alejandro Iraola Iceta (Independiente).
2. Eva María Carrascal Salgado (Independiente).
Suplente 1: Aimar Urra Iraola (Independiente).
Suplente 2: Isabel García Arrausi (Independiente).
5. VOX (VOX)
1. María Amaya Martínez Grisaleña.
Suplente 1: Juan María Simón Alba.
Suplente 2: Verónica Gómez Nieva.
6. PODEMOS (PODEMOS)
1. Juan José Miller Valdez.
Suplente 1: Araceli Jiménez Esquilas.
Suplente 2: David Rodríguez Llinares.
2. Esther San Martín Gil.
Suplente 1: Jesús Herrero García.
Suplente 2: María Lourdes Rodríguez Suárez.
3. Txomin-Domingo Valluerca Monje.
Suplente 1: Leire Montañés Augusto.
Suplente 2: Pedro Antonio López Cervera.
7. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE EUSKADI/EUSKADIKO LANGILEEN ALDERDI KOMUNISTA (PCTE/ELAK)
1. Aimar Rodríguez Soto.
Suplente 1: Inmaculada Ameyugo Blanco.
Suplente 2: Gorka Sáenz Alvarez.
8. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Daniel García Ruiz.
Suplente 1: Ana Morales Peral.
Suplente 2: Miguel Garnica Azofra.
2. Marta Alaña Alonso.
Suplente 1: Gustavo Antepara Benito.
Suplente 2: Elisabeth Ochoa de Eribe Román.
3. Mikel Rogado García.
Suplente 1: Sara López de Torre López de Torre.
Suplente 2: Borja Monje Frías.
9. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
1. Ignacio Lijó Sancho.
Suplente 1: María del Mar Aguilera Márquez.
Suplente 2: Ignacio Romera Sobrino.