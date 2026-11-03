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Candidaturas de Araba al Congreso y Senado

Listas completas para las Elecciones Generales del 29 de noviembre: PSE-EE (PSOE), EH Bildu, EAJ-PNV, Escaños en Blanco, Vox, PACMA, Podemos, PCTE/ELAK, Se Acabó la Fiesta, Frente Obrero, PP, Frente Amplio, Feministas al Congreso, Mundo+Justo, y Justicia y Ley.