ELECCIONES 29N

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Actos de precampaña: jueves, 5 de noviembre

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauteskunde orokorretako aurrekanpaina: Azaroak 3ko ekitaldiak

EITB

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PSE-EE, EH Bildu y PP han celebrado actos electorales este jueves. Arnaldo Otegi (EH Bildu) y Patxi López (PSE-EE) han subrayado la importancia de frenar a la ultraderecha y la derecha. Por su parte, Iñaki Oyarzábal (PP) ha llamado a votar a quienes quieren que Pedro Sánchez sea expulsado de la presidencia del Estado. PNV y Frente Amplio no han tenido hoy ningún acto.

Elecciones Generales PSE EE EH Bildu PP Vasco

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