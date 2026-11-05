¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Actos de precampaña: jueves, 5 de noviembre
Euskaraz irakurri: Hauteskunde orokorretako aurrekanpaina: Azaroak 3ko ekitaldiak
PSE-EE, EH Bildu y PP han celebrado actos electorales este jueves. Arnaldo Otegi (EH Bildu) y Patxi López (PSE-EE) han subrayado la importancia de frenar a la ultraderecha y la derecha. Por su parte, Iñaki Oyarzábal (PP) ha llamado a votar a quienes quieren que Pedro Sánchez sea expulsado de la presidencia del Estado. PNV y Frente Amplio no han tenido hoy ningún acto.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Actos de precampaña del miércoles, 4 de noviembre
EN DIRECTO
Hace min.
Actos de precampaña del martes, 3 de noviembre
EN DIRECTO
Hace min.
Publicadas las candidaturas para el 29N: estas son las listas que concurrirán en la CAV y Nafarroa
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Nafarroa al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Araba al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Gipuzkoa al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Candidaturas de Bizkaia al Congreso y Senado
EN DIRECTO
Hace min.
Frente Amplio-Fronte Zabala presenta a sus candidatos en su primer acto público en Bilbao
EN DIRECTO
Hace min.
El Partido Popular dice que la Universidad del País Vasco es "sectaria y opresiva"
Cargar más