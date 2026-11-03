29. HAUTESKUNDEAK
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Kanpainaurreko ekitaldiak: asteartea, azaroak 3

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Inboluzioa, etxebizitzaren krisia eta migrazioa izan dira astearte goizeko ekitaldietako gai nagusiak. PSE-EEk, EAJk, PPk eta Fronte Zabalak Araban eta Bizkaian egin dituzte ekitaldiak. EH Bilduk ez du ekitaldirik egin astearte honetan.

Hauteskunde Orokorrak EAJ-PNV Sumar PSE EE Euskadiko Alderdi Popularra

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