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Kanpainaurreko ekitaldiak: asteartea, azaroak 3
Inboluzioa, etxebizitzaren krisia eta migrazioa izan dira astearte goizeko ekitaldietako gai nagusiak. PSE-EEk, EAJk, PPk eta Fronte Zabalak Araban eta Bizkaian egin dituzte ekitaldiak. EH Bilduk ez du ekitaldirik egin astearte honetan.
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