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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 6, ostirala
Hauteskunde-kanpaina hasteko astebete falta den arren, alderdietako hautagaiak ez daude besoak gurutzatuta. Etxebizitzari eta ustelkeriari buruz hitz egin dute gaurkoan kanpainaurreko ekitaldietan, eta Araba aukeratu dute horretarako EAJk, PPk eta Fronte Zabalak. PSE Donostian izan da, eta EH Bilduk herri mobilizazioaren beharra azpimarratu du "tendentzia atzerakoien" aurrean.
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