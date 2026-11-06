A29ko hauteskundeak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 6, ostirala

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hauteskunde-kanpaina hasteko astebete falta den arren, alderdietako hautagaiak ez daude besoak gurutzatuta. Etxebizitzari eta ustelkeriari buruz hitz egin dute gaurkoan kanpainaurreko ekitaldietan, eta Araba aukeratu dute horretarako EAJk, PPk eta Fronte Zabalak. PSE Donostian izan da, eta EH Bilduk herri mobilizazioaren beharra azpimarratu du "tendentzia atzerakoien" aurrean.

Hauteskunde Orokorrak Hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X