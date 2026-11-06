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Actos de precampaña: viernes, 6 de noviembre
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 6, ostirala
A falta de una semana para el inicio de la campaña electoral, los candidatos y las candidatas de los partidos no se han quedado de brazos cruzados. La vivienda y la corrupción han sido hoy objeto de los actos de precampaña, para los que PNV, PP y Frente Amplio han elegido Álava. El PSE ha visitado Martutene, en Donostia-San Sebastián, y EH Bildu ha insistido en la necesidad de una movilización popular ante las "tendencias regresivas".
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