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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 8a, igandea
Kanpaina hasi aurreko azken igandean, alderdiek intentsitatea igo dute euren ekitaldi politikoetan. Hona hemen PSOE, EAJ, EH Bildu, PP eta Fronte Zabala alderdiek gaurko ekitaldietan zabaldutako mezuen laburpena. Podemos Euskadik ez du ekitaldirik egin.
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