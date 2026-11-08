Azaroaren 29ko hauteskundeak
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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 8a, igandea

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Kanpaina hasi aurreko azken igandean, alderdiek intentsitatea igo dute euren ekitaldi politikoetan. Hona hemen PSOE, EAJ, EH Bildu, PP eta Fronte Zabala alderdiek gaurko ekitaldietan zabaldutako mezuen laburpena. Podemos Euskadik ez du ekitaldirik egin. 

Psoe EAJ-PNV EH Bildu Lander Martinez Hierro Euskadiko Alderdi Popularra Alderdi Politikoak Hauteskunde Orokorrak

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