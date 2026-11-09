Azaroaren 29ko hauteskundeak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 9a, astelehena

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduren eta PPren ekitaldiekin hasi da astea. EH Bilduren aburuz, eredu politikoa izango da azaroaren 29an jokoan: autoritario eta atzerakoia ala eredu demokratiko, aurrerakoi eta plurinazionala. PPk, bere aldetik, autonomoei zuzendutako neurriak aurkeztu ditu. Gainerako alderdiek ez dute ekitaldirik izan. 

Hauteskunde Orokorrak EH Bildu Hauteskundeak Euskadiko Alderdi Popularra

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X