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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 9a, astelehena
EH Bilduren eta PPren ekitaldiekin hasi da astea. EH Bilduren aburuz, eredu politikoa izango da azaroaren 29an jokoan: autoritario eta atzerakoia ala eredu demokratiko, aurrerakoi eta plurinazionala. PPk, bere aldetik, autonomoei zuzendutako neurriak aurkeztu ditu. Gainerako alderdiek ez dute ekitaldirik izan.
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