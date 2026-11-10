Azaroaren 29ko hauteskundeak
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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 10, asteartea

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Hauteskunde kanpaina hasteko hiru egun falta direnean, EAJk, EH Bilduk eta PPk kanpainaurreko ekitaldiak egin dituzte. Bizikidetza, etxebizitza eta segurtasuna izan dira gaurko gaiak. Gainerako alderdiek ez dute ekitaldirik egin. 

Hauteskunde Orokorrak EAJ-PNV EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra

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