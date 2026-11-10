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Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 10, asteartea
Hauteskunde kanpaina hasteko hiru egun falta direnean, EAJk, EH Bilduk eta PPk kanpainaurreko ekitaldiak egin dituzte. Bizikidetza, etxebizitza eta segurtasuna izan dira gaurko gaiak. Gainerako alderdiek ez dute ekitaldirik egin.
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