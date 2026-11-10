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Actos de precampaña: martes 10 de noviembre

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 10, asteartea

EITB

Última actualización

A falta de tres días para el comienzo de la campaña electoral, PNV, EH Bildu y PP han realizado sus actos de precampaña. La convivencia, la vivienda y la seguridad son los temas que han tratado hoy. El resto de formaciones no ha realizado ningún acto. 

Elecciones Generales EAJ-PNV EH Bildu PP Vasco

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