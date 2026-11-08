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Actos de precampaña del 8 de noviembre, domingo

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 8, igandea

EITB

Última actualización

PSOE, PNV, EH Bildu, PP y Frente Amplio han celebrado actos políticos en la CAV, no así Podemos Euskadi. En Navarra, solo UPN-PP y Frente Amplio han organizado actos.

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