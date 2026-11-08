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Actos de precampaña del 8 de noviembre, domingo
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroak 8, igandea
PSOE, PNV, EH Bildu, PP y Frente Amplio han celebrado actos políticos en la CAV, no así Podemos Euskadi. En Navarra, solo UPN-PP y Frente Amplio han organizado actos.
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