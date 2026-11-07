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Actos de precampaña: sábado, 7 de noviembre

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: larunbata, azaroak 7

EITB

Última actualización

El último sábado antes del inicio oficial de la campaña electoral, los partidos han subido la intensidad en sus actos políticos. Este es el resumen de los mensajes de PNV, EH Bildu, PSE-EE, PP y Podemos Euskadi. El Frente Amplio no ha celebrado ningún acto.

Elecciones Generales EAJ-PNV Podemos Euskadi PSE EE EH Bildu Política PP Vasco

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