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Actos de precampaña: sábado, 7 de noviembre
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: larunbata, azaroak 7
El último sábado antes del inicio oficial de la campaña electoral, los partidos han subido la intensidad en sus actos políticos. Este es el resumen de los mensajes de PNV, EH Bildu, PSE-EE, PP y Podemos Euskadi. El Frente Amplio no ha celebrado ningún acto.
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