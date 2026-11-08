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Actos de precampaña: domingo 8 de noviembre

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 8a, igandea

EITB

Última actualización

El último domingo antes del inicio de la campaña electoral los partidos han aumentado su intensidad en sus actos políticos. He aquí un resumen de los mensajes de PSOE, PNV, EH Bildu, PP y Frente Amplio. Podemos Euskadi no ha celebrado ningún acto. 

Psoe EAJ-PNV EH Bildu Lander Martínez Hierro PP Vasco Partidos Políticos Elecciones Generales

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