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Actos de precampaña: domingo 8 de noviembre
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 8a, igandea
El último domingo antes del inicio de la campaña electoral los partidos han aumentado su intensidad en sus actos políticos. He aquí un resumen de los mensajes de PSOE, PNV, EH Bildu, PP y Frente Amplio. Podemos Euskadi no ha celebrado ningún acto.
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