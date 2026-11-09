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Actos de precampaña: lunes 9 de noviembre
Euskaraz irakurri: Kanpainaurreko ekitaldiak: azaroaren 9a, astelehena
La semana ha comenzado con los actos de EH Bildu y PP. EH Bildu considera que el 29 de noviembre estará en juego el modelo de gobierno: un modelo autoritario y regresivo o un modelo democrático, progresista y plurinacional. El Partido Popular, por su parte, ha presentado medidas dirigidas a los autónomos. El resto de partidos no han realizado ningún acto.
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