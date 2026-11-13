Moskurekin negoziazioaren buru nor izango den erabakitzeko eztabaida abiatu du EBk
Steve Witkoff AEBko ordezkari bereziak Mosku eta Kieveko ordezkariekin elkarrizketa erronda berri bat egongo dela baieztatu du. Zelenskik txalotu egin du erabakia.
Europar Batasuneko herrialdeek espero dute datozen bi asteetan erabakitzea nork gidatuko duen Europaren ordezkaritza Ukrainaren eta Errusiaren arteko negoziazioetan, gerrari amaiera emateko helburuarekin. Gaia premiazkoa bilakatu da, AEBk Europako bazkideei Moskurekiko harremanetan zuzenean parte hartzeko gonbitea luzatu ondoren, negoziatzaileek Errusiara egindako azken bisitaren ondoren.
Hala, gaia ostiral honetan jorratu dute Europako goi bilera informal batean, hasieran adimen artifiziala ardatz hartuta, baina ez dute erabakirik hartzeko aurreikuspenik. Iritsi direnean, EBko buruzagiak bat etorri dira Europak negoziazio mahaian lekua izan behar duela esatean, bere interesak defendatzeko eta Ukrainari laguntzeko, baina oraindik ere desberdintasunak daude ordezkaritza hori nork bete behar duen erabakitzeko.
Kallasek Europako lidergoa aldarrikatu du
Hautagai posibleen artean, Antonio Costa Europako Kontseiluko presidentea eta Kaja Kallas Kanpo Arazoetarako goi ordezkaria daude, baina oraindik ez dago adostasunik Europako herrialdeen artean. Kallasek berak defendatu du EBk ez duela onartu behar Kremlinek bere solaskidearen aukeraketan eraginik izatea, eta ohartarazi du Errusiak nahiago duela Europako ordezkari ahul bat.
Ildo horretatik, Kallasek Ukrainari buruzko bake negoziazioetan ordezkari gisa duen papera aldarrikatu du, eta Errusiak bere presentzia errefusatzen duela ziurtatu du, "beste aldean ez duelako inor indartsu nahi". Hori dela eta, Kallasek defendatu du Europak gaitasuna izan behar duela elkarrizketen emaitzetan eragiteko, su-etena eskatu du Moskuren bakerako borondatea egiaztatzeko lehen urrats gisa, eta ohartarazi du EBko barne banaketek Kremlini mesede egingo lioketela. Horregatik, jarrera bateratua izateko eta arreta negoziazioen edukian jartzeko eskatu du.
Frantzia eta Alemania ere ez daude orain arte izandako protagonismoari uko egiteko prest. Micheal Martin Irlandako lehen ministroak adierazi du erabakia datozen bi asteetan hartzea espero duela, eta Europako ordezkariak Kievi babesa ematen dioten Erresuma Batua eta Norvegia ere kontuan hartzea defendatu du.
Bestalde, Ulf Kristersson Suediako jarduneko lehen ministroak garrantzia kendu dio ordezkaritzaren buru nor izango den eztabaidatzeari, eta defendatu du funtsezkoena dela Europaren interesak bermatzea, bereziki finantzaketari eta Ukraina etorkizunean EBra atxikitzeari dagokienez.
Steve Witkoff AEBko ordezkari bereziak Mosku eta Kieveko ordezkariekin elkarrizketa erronda berri bat egongo dela baieztatu du. Europako kideak bertan direla eta Vladimir Putinen oniritzia dutela. Testuinguru horretan, Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak erabakia txalotu du, Europari Ukrainaren etorkizunari buruzko elkarrizketetan zuzenean parte hartzea ahalbidetuko diola iritzita.