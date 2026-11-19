Los líderes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania han reafirmado este jueves su apoyo al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y han defendido la necesidad de alcanzar una paz "justa y duradera" que garantice la seguridad europea, frente a las exigencias de Rusia. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha insistido en que Kiev contará con el respaldo de sus aliados durante el tiempo que sea necesario.

Merz ha subrayado que Europa y Ucrania deben participar conjuntamente en cualquier negociación de paz, rechazando un acuerdo que excluya a ambas partes. Asimismo, ha defendido que la ayuda militar a Kiev no busca prolongar la guerra, sino reforzar su posición para afrontar las conversaciones en condiciones favorables.

El canciller alemán ha señalado que la línea de contacto actual podría servir como referencia para delimitar los territorios y ha defendido una Ucrania soberana, con garantías de seguridad, apoyo para su reconstrucción y continuidad de su camino hacia Europa. También ha apostado por una OTAN más fuerte y por abordar posibles acuerdos con Rusia una vez alcanzada la paz.

Por su parte, el presidente ucraniano ha reclamado una reunión a cuatro bandas entre Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia para impulsar unas negociaciones serias. El presidente ucraniano ha pedido aumentar la presión sobre Moscú y ha insistido en que la adhesión a la OTAN y a la Unión Europea debe constituir uno de los pilares de la seguridad europea y de las garantías para evitar futuras invasiones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido que los aliados proporcionen a Ucrania los medios necesarios para resistir los ataques rusos y ha asegurado que la coalición mantiene sus planes para desplegar tropas en territorio ucraniano una vez alcanzada la paz. Además, ha considerado necesario reabrir el debate sobre la posible entrada de Kiev en la OTAN.

En la misma línea, el primer ministro británico, Andy Burnham, ha reiterado que Reino Unido apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Asimismo, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda de 260 millones de libras (unos 310 millones de euros), que incluye más de un millar de drones de largo alcance para reforzar las capacidades militares ucranianas.

Putin invita a representantes europeos

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha anunciado que Rusia ha invitado a representantes de la Unión Europea a Moscú para conocer la postura y la agenda con la que participarían en futuras negociaciones de paz con Ucrania. Según ha explicado, la iniciativa responde también a las peticiones de Estados Unidos para que Europa forme parte del diálogo.

No obstante, Putin todavía no ha confirmado la participación europea, al considerar que los países de la UE forman parte del conflicto por su suministro de armamento a Kiev. Pese a ello, ha reconocido que la seguridad de Ucrania debe integrarse en el marco de la seguridad europea.

En las últimas negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, celebradas el 11 de noviembre, los representantes europeos no participaron directamente, aunque mantuvieron contactos paralelos con las delegaciones ucraniana y estadounidense.

Por su parte, el Kremlin ha señalado que Bruselas podría incorporarse después de una nueva ronda de conversaciones. Los líderes europeos ya han acordado que su delegación estará integrada por representantes de las instituciones comunitarias y del grupo E5, formado por Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido.