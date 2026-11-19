Ukrainaren aliatuek Zelenskiren alde daudela berretsi dute, eta "bake justua" eskatu dute Errusiaren eskarien aurrean
Putinek iragarri du Errusiak Europar Batasuneko ordezkariak Moskura gonbidatu dituela, Ukrainako bake negoziazioetan zer-nolako jarrera izango luketen jakiteko. Hala ere, oraindik ez du baieztatu Europako ordezkariek negoziazioetan parte hartuko dutenik.
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteari emandako babesa berretsi dute gaur, osteguna, Ukrainari laguntza emateko Boluntarioen Koalizioko buruzagiek, eta Errusiaren eskakizunen aurrean, Europako segurtasuna bermatuko duen bake "justu eta iraunkorra" lortzeko beharra azpimarratu dute. Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak adierazi du Kievek aliatuen babesa izango duela behar duen denbora guztian.
Merzek azpimarratu du Europak eta Ukrainak elkarrekin parte hartu behar dutela bake negoziazio guztietan, eta baztertu egin du bi aldeetako bat kanpoan uzten duen edozein akordio. Halaber, Kievi emandako laguntza militarraren helburua ez dela gerra luzatzea adierazi du, baizik eta Ukrainaren posizioa indartzea, negoziazioei baldintza egokietan aurre egin ahal izateko.
Alemaniako kantzilerraren arabera, egungo kontaktu-lerroa har liteke lurralde-mugak zehazteko erreferentziatzat. Ukrainak herrialde subiranoa izaten jarraitu behar duela defendatu du, segurtasun-bermeak eta berreraikuntzarako laguntza jasoz, eta Europarako bidean aurrera eginez. Horrez gain, NATO indartzearen alde egin du, eta bakea lortu ondoren Errusiarekin akordioak aztertzea proposatu du.
Bestalde, Ukraina, Europa, AEB eta Errusia bilduko lituzkeen lau aldeko bilera eskatu du Ukrainako presidenteak, bake negoziazioei benetako bultzada emateko asmoz. Hala, Zelenskik Moskuren aurkako presioa areagotzeko eskatu du, eta NATOko zein Europar Batasuneko kide izatea Europako segurtasunaren eta etorkizuneko inbasioak saihesteko bermeen oinarrietako bat izan behar dela azpimarratu du.
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Ukrainari Errusiako erasoei aurre egiteko behar dituen baliabideak emateko eskatu die aliatuei, eta bakea lortu ondoren koalizioak Ukrainako lurraldean tropak zabaltzeko asmoari eusten diola adierazi du. Horrez gain, Ukraina NATOn sartzeko aukera berriro aztertzea beharrezkotzat jo du.
Ildo beretik, Andy Burnham Erresuma Batuko lehen ministroak Ukrainari behar duen denbora guztian laguntzeko konpromisoa berretsi du. Halaber, 260 milioi liberako (310 milioi euro inguru) laguntza militar berria iragarri du, Ukrainako gaitasun militarrak indartzeko irismen luzeko mila drone baino gehiago barne.
Putinek Europako ordezkariak gonbidatu ditu
Vladimir Putin Errusiako presidenteak iragarri duenez, Errusiak Europar Batasuneko ordezkariak gonbidatu ditu Moskura, Ukrainako bake negoziazioetan parte hartzeko asmoa eta jarrera zein diren ezagutzeko. AEBk Europak elkarrizketetan parte hartzeko egindako eskaerei erantzuten die gonbidapenak.
Dena dela, Putinek oraindik ez du Europako ordezkarien parte-hartzea baieztatu, EBko herrialdeak gatazkaren parte direla argudiatuta, Ukrainari armak ematen dizkiotelako. Hala eta guztiz ere, Ukrainaren segurtasuna Europako segurtasun-esparruaren baitan kokatu behar dela onartu du.
Azaroaren 11n amaitutako azken negoziazioetan Errusia, Ukraina eta AEBko ordezkariek parte hartu zuten, baina Europako herrialdeek ez; Ukrainako eta AEBko ordezkariekin, ordea, aparteko bilerak egin zituzten.
Kremlinek adierazi du Bruselak hurrengo negoziazio-txandaren ondoren bat egin ahal izango duela elkarrizketekin. Bien bitartean, Europako buruzagiek erabaki dute EBko erakundeetako ordezkariek eta E5 taldea osatzen duten herrialdeek (Alemania, Frantzia, Italia, Polonia eta Erresuma Batua) osatuko dutela Europako ordezkaritza.