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Xik harrera egin die Trump eta Putin agintariei, hiruko bileraren bezperan
Xi Jinping Txinako presidenteak, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Vladimir Putin Errusiako presidenteak hiruko bilera egingo dute ostegunean, Txinako Shenzhen hirian. Dena den, hiruko bilera horretan zertaz hitz egingo duten ez dago oso argi.
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