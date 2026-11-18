Israelgo oposizioak Parlamentuaren kontrola kendu dio Netanyahuri, Kahana hautatuta
Gadi Eisenkoten Yashar oposizioko alderdiko Matan Kahana ministro ohia aukeratu dute astearte honetan Knesset edo Israelgo Parlamentuko presidente izateko. Benjamin Netanyahu jarduneko lehen ministroak "betiko zoritxarratzat" jo du.
Matan Kahana Yashar oposizioko alderdiko ministro ohia aukeratu dute astearte honetan Knesset edo Israelgo Parlamentuko presidente izateko. Kahanak 66 diputaturen babesa jaso du, ganbera osatzen duten 120 diputatuetatik, Parlamentuko presidente izateko behar zuen gehiengo sinplea baino bost gehiago, eta hemendik aurrera Benjamin Netanyahuren Likud alderdiko Amir Ohana ordezkatuko du.
Horrela, Yasharreko diputatuak Ofir Katz Israelgo lehen ministroak izendatutakoa garaitu du (52 boto), Eisenkot babesten duten lau alderdien eta Raam eta Zerrenda Bateratua alderdi arabiarrek dituzten 19 eserlekuen babesari esker.
Kargua hartzean egindako lehen adierazpenetan, Kahanak israeldar guztien onerako lan egingo duela agindu du, "erlijioa, arraza edo generoa" edozein dela ere.
Kahana Zerbitzu Erlijiosoen ministroa izan zen 2021etik 2022ra, eta Israelgo Aireko Indarren militar ohia eta pilotua da. Azken urteetan hainbat alderdi eskuindarretatik igaro da, Eisenkot buru duen alderdian sartu arte.
Knesseteko buru izendatzeak legegintza-agendaren gaineko kontrol handiagoa ematen dio Netanyahuren oposizioko blokeari, eta horrek aukera ematen dio, adibidez, aurreko Parlamentuaren erreforma judizialaren funtsezko elementuak indargabetzeko neurriak bultzatzen hasteko.
Netanyahuren erreakzioa izendapenari
Bestalde, Benjamin Netanyahu Israelgo jarduneko lehen ministroak eta bere alderdiak, Likudek, Knesseten (Israelgo Parlamentua) "betiko zoritxarra" eta "historiako puntu baxua" dela esan dute, eta Gadi Eisenkot, Naftali Bennett eta Avigdor Lieberman buru dituen blokeari "terrorismoaren aldekoetan" oinarritzea leporatu diote, batzarra kontrolatzeko.
Ildo berean, Israelgo herria "herrialdeko gobernagarritasunaren giltzak ereserki nazionalarekiko mespretxua erakusten dutenei ematearen aurka" dagoela esan du, eta Eisenkoti, Bennetti eta Liebermani "batasun nazionalaren gainetik terrorismoaren aldekoak" aukeratu izana aurpegiratu die, "historiak hori gogoraraziko diela" esanez.